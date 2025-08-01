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В Турции стали штрафовать вставших раньше времени авиапассажиров

Фото: Kevin Hackert/Unsplash

В Турции полиция стала штрафовать пассажиров, которые встают с мест в самолете раньше времени.

Инцидент произошел в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен. После приземления рейса Pegasus Airlines № PC272, прибывшего из Софии, некоторые пассажиры встали с мест до полной остановки самолёта.

Несмотря на предупреждения экипажа, часть из них попыталась открыть багажные полки и достать вещи. Бортпроводники пытались вернуть нарушителей на места, однако пассажиры отказывались подчиняться. В результате экипаж вызвал полицию.

В мае в Турции вступили в силу новые авиационные правила, согласно которым пассажиры, вставшие до полной остановки самолета или не выполнившие инструкции экипажа, могут быть оштрафованы.

По словам представителя флагманского перевозчика страны Turkish Airlines, новые меры напрямую затрагивают безопасность пассажиров, так как подъем с места и открытие багажных отделений во время движения самолета нередко становились причиной травм и несчастных случаев.

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