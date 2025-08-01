В Китае робот поступил в театральную академию

Робота создал Шанхайский университет науки и технологий совместно с компанией DroidUp Robotics. Он ростом 175 см и весом около 30 килограмм, умеет воспроизводить мимику и взаимодействовать с людьми. Xueba 01 носит очки, рубашку и брюки. «Когда Xueba 01 общается со своими одноклассниками, это не встреча холодной машины с человеком, а эстетический обмен между представителями разных видов», — сказал Ян Цинцин.