В Китае робот поступил в театральную академию

В Китае робот стал студентом докторской программы «драматургия и кино» в Шанхайской театральной академии. Об этом пишет South China Morning Post.
Робота зовут Xueba 01. Xueba — популярный китайский сленговый термин, обозначающий отличника. Четыре года он будет учиться и исследовать традиционную китайскую оперу.
Занятия начнутся 14 сентября. Научным руководителем робота стал художник Ян Цинцин. Робот будет изучать сценическое мастерство, написание сценариев и сценографический дизайн, а также технические дисциплины. По итогам обучения Xueba 01 защитит диссертацию.
Робота создал Шанхайский университет науки и технологий совместно с компанией DroidUp Robotics. Он ростом 175 см и весом около 30 килограмм, умеет воспроизводить мимику и взаимодействовать с людьми. Xueba 01 носит очки, рубашку и брюки. «Когда Xueba 01 общается со своими одноклассниками, это не встреча холодной машины с человеком, а эстетический обмен между представителями разных видов», — сказал Ян Цинцин.
Забег роботов устроят на чемпионате России по легкой атлетике. Стометровка, в которой поучаствуют минимум два гуманоидных устройства из Китая, состоится 7 августа. Организаторы признались, что подсмотрели идею в КНР, где на одном из полумарафонов тоже проходил робозабег.