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В МТС стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 80. В подарок идут страховка и часы

Фото: пресс-служба МТС

В интернет-магазине МТС начался предзаказ на смартфоны Huawei Pura 80 Ultra и Pura 80 Pro. При покупке до 8 августа покупатели получат в подарок умные часы Huawei Watch GT 5 Pro и годовую страховку Huawei Care+.

Модель Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) стоит 139 999 рублей, а более доступная версия Pro (12 ГБ + 512 ГБ) обойдется в 89 999 рублей. Оба смартфона можно купить в рассрочку 0-0-24.

Смартфоны оснащены батареей 5170 мА*ч и защищены сверхпрочным стеклом Kunlun Glass 2 — оно в 16 раз устойчивее к царапинам и в 25 раз прочнее при падении, чем обычное.

Главная особенность серии — профессиональная камера для съемки в любых условиях. Модель Ultra получила двойной телеобъектив со сверхбольшим сенсором и HDR-камеру с крупным 1-дюймовым сенсором. Камера поддерживает 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум. Детализация сохраняется даже при ярком солнце или в темноте. Камера модели Pro поддерживает 10-ступенчатую регулируемую диафрагму, которая сама подстраивается под освещение — например, в темном баре переключается на большой размер для захвата большего количества света, что позволяет точней передавать цвета и детали.

Huawei серии Pura 80 — первый смартфон, в который интегрирован поиск «Яндекса» по изображению. Чтобы распознать объекты на изображении, необходимо просто зажать экран двумя пальцами. Дополнительно можно оставить комментарий, уточняющий запрос. Например, попросить такое же платье, как на картинке, но другого цвета. В смартфон также встроен ИИ-ассистент — голосовая помощница Алиса, которая активируется через нажатие кнопки питания.

«Доля флагманских смартфонов китайских брендов [на российском рынке] увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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