В МТС стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 80. В подарок идут страховка и часы

Главная особенность серии — профессиональная камера для съемки в любых условиях. Модель Ultra получила двойной телеобъектив со сверхбольшим сенсором и HDR-камеру с крупным 1-дюймовым сенсором. Камера поддерживает 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум. Детализация сохраняется даже при ярком солнце или в темноте. Камера модели Pro поддерживает 10-ступенчатую регулируемую диафрагму, которая сама подстраивается под освещение — например, в темном баре переключается на большой размер для захвата большего количества света, что позволяет точней передавать цвета и детали.