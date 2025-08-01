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В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи»

Фото: пресс-материалы

Москомархитектура и ЦСИ «Винзавод» открыли выставку уличного искусства «Фигура речи». Она расположилась в галерее «Нетстен», которая служит точкой входа в Арт-квартал.

Экспозиция передает историю изобразительного искусства ― от первобытных времен и Древней Греции через барокко и импрессионизм до современной абстракции.

В создании выставки поучаствовали шесть российских художников: STFNV (Артем Стефанов), Dyoma (Александр Демкин), JöN (Евгений Малышев), IMA, 0331c и Гриша. Куратором проекта выступил художник Алексей Партола, автор первого масштабного исследования российского уличного искусства «Части стен».

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«За основу мы решили взять эволюцию визуального языка от петроглифов через античное искусство до абсолютной диджитал-абстракции. Каждый из художников постарался также раскрыть тему города, поэтому в каждой работе используются элементы архитектуры. Кроме того, отражена и эволюция развития мира: от земноводных до диджитал-структуры современности, где мы сегодня все находимся», ― отметил Партола.

На открытии выставки был главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, «Фигура речи» ― пример создания арт-объекта из совершенно тривиальной вещи ― стены у вокзала. «Ничем не наполненное место, где проходит 23 тыс. человек в день, и за год до миллиона набирается, преображается в пространстве. Это пример того, как можно формировать городскую среду совершенно малыми средствами», ― отметил Кузнецов.

Уличная галерея «Нетстен» — первая в Москве легальная стрит-арт-площадка под открытым небом. Она появилась в 2019 году по инициативе «Винзавода» и стала продолжением проекта «Стена», десять лет служившего мостом между независимыми уличными художниками и профессиональным арт-сообществом. Галерея тянется вдоль железнодорожных путей от метро Курская и насчитывает более 100 метров росписей. Среди участников прошедших выставок — Миша Most, Оля Iney, Сергей Овсейкин, Дмитрий Аске и другие ведущие авторы российского стрит-арта.

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