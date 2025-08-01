В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи»

«За основу мы решили взять эволюцию визуального языка от петроглифов через античное искусство до абсолютной диджитал-абстракции. Каждый из художников постарался также раскрыть тему города, поэтому в каждой работе используются элементы архитектуры. Кроме того, отражена и эволюция развития мира: от земноводных до диджитал-структуры современности, где мы сегодня все находимся», ― отметил Партола.