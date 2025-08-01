В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи»

Москомархитектура и ЦСИ «Винзавод» открыли выставку уличного искусства «Фигура речи». Она расположилась в галерее «Нетстен», которая служит точкой входа в Арт-квартал.
Экспозиция передает историю изобразительного искусства ― от первобытных времен и Древней Греции через барокко и импрессионизм до современной абстракции.
В создании выставки поучаствовали шесть российских художников: STFNV (Артем Стефанов), Dyoma (Александр Демкин), JöN (Евгений Малышев), IMA, 0331c и Гриша. Куратором проекта выступил художник Алексей Партола, автор первого масштабного исследования российского уличного искусства «Части стен».
«За основу мы решили взять эволюцию визуального языка от петроглифов через античное искусство до абсолютной диджитал-абстракции. Каждый из художников постарался также раскрыть тему города, поэтому в каждой работе используются элементы архитектуры. Кроме того, отражена и эволюция развития мира: от земноводных до диджитал-структуры современности, где мы сегодня все находимся», ― отметил Партола.
На открытии выставки был главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, «Фигура речи» ― пример создания арт-объекта из совершенно тривиальной вещи ― стены у вокзала. «Ничем не наполненное место, где проходит 23 тыс. человек в день, и за год до миллиона набирается, преображается в пространстве. Это пример того, как можно формировать городскую среду совершенно малыми средствами», ― отметил Кузнецов.
Уличная галерея «Нетстен» — первая в Москве легальная стрит-арт-площадка под открытым небом. Она появилась в 2019 году по инициативе «Винзавода» и стала продолжением проекта «Стена», десять лет служившего мостом между независимыми уличными художниками и профессиональным арт-сообществом. Галерея тянется вдоль железнодорожных путей от метро Курская и насчитывает более 100 метров росписей. Среди участников прошедших выставок — Миша Most, Оля Iney, Сергей Овсейкин, Дмитрий Аске и другие ведущие авторы российского стрит-арта.