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Первый сезон сериала о Гарри Поттере будет состоять из 8 серий

Фото: HBO

Первый сезон готовящегося сериала про Гарри Поттера будет состоять из восьми серий, поделился в интервью бразильскому Forbes ведущий оператор экранизации Адриано Голдман.

Голдман — бразильский кинооператор, известный работой над фильмом «Джейн Эйр» Кэри Джоджи Фукунаги и сериалами «Корона и «Андор». В производстве сериала по «Гарри Поттеру» задействованы трое операторов-постановщиков — Голдман в их числе. Он снимет первые и последние две серии, то есть четыре из готовящихся восьми.

Режиссеру сериала по «Гарри Поттеру» Марку Майлоду понравилась работа Голдмана в «Короне», именно поэтому он позвал его в проект. Майлод рассказал будущему оператору, что хотел бы применить к новой экранизации романов Джоан Роулинг более реалистичный подход. Голдман считает, что реализм его работам придает в первую очередь цвет. «У меня особые отношения с цветом. Думаю, сериал должен быть более ярким с визуальной точки зрения», — поделился оператор.

Реализму будущей экранизации помогает и стремление передавать магию с помощью прикладных средств, а не компьютерной графики. Голдман поделился, что во время 18-недельного препродакшена команда обсуждала использование фотохимических элементов для изображения колдовства.

Оператор также отметил масштаб съемок: для сериала была построена школа, в которой дети будут учиться ближайшие 8 или 9 лет.

Ранее были опубликованы первые фото со съемочной площадки. На них актеры снимаются в сцене празднования дня рождения Дадли в Лондонском зоопарке. В этом эпизоде Гарри освобождает питона из вольера и осознает свои магические способности.

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