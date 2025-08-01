Первый сезон сериала о Гарри Поттере будет состоять из 8 серий

Режиссеру сериала по «Гарри Поттеру» Марку Майлоду понравилась работа Голдмана в «Короне», именно поэтому он позвал его в проект. Майлод рассказал будущему оператору, что хотел бы применить к новой экранизации романов Джоан Роулинг более реалистичный подход. Голдман считает, что реализм его работам придает в первую очередь цвет. «У меня особые отношения с цветом. Думаю, сериал должен быть более ярким с визуальной точки зрения», — поделился оператор.