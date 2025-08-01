Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке Dogue

Vogue ищет пса для обложки Dogue, диджитал-проекта о собаках знаменитостей. Поучаствовать в конкурсе могут лишь жители США, им нужно отправить заявку ― вместе с фотографией питомца ― через приложение журнала.
Победившая собака появится на одной из цифровых обложек спецвыпуска, рядом с питомцами известных людей. Номер выйдет 19 августа.
Vogue запустил цифровую спецверсию Dogue в 2024 году. На обложках издания появлялись чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары и спасенный питбуль Сидни Суини.
В каждом выпуске Dogue знаменитости рассказывают о появлении своих питомцев в семье и интересные истории. Например, Билли Айлиш забрала Шарка из приюта во время карантина, а рэпер Ферг не так давно нашел свою пропавшую три года назад австралийскую овчарку по кличке Краш.