Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке Dogue

Вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день». В нем показали костюм супергероя
Первый сезон сериала о Гарри Поттере будет состоять из 8 серий
Стивен Найт отреагировал на назначение сценаристом фильма о Джеймсе Бонде: «Это было моей мечтой»
«АСТ» показало новую обложку романа Анджея Сапковского о ведьмаке
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. Посмотрите новый тизер
Опубликован проект нового здания музыкального театра в саду «Эрмитаж»
Okko выпустил кофе для поклонников «Открытого брака»
Глава Роскосмоса встретился с руководством НАСА впервые за восемь лет
В Хельсинки за год в ДТП не умер ни один человек
Портреты Оззи Осборна закрасили в сквере Цоя в Петербурге
СМИ могут потерять до 50% органического трафика из‑за нейроответов в поисковиках
В Москве состоится фестиваль тайской культуры
Росстат: средняя зарплата россиян — 99,4 тыс. рублей
Раскрыта официальная причина смерти Халка Хогана
Режиссеру «Минари» Ли Айзеку Чуну предложили снять приквел «Друзей Оушена»
Самара Уивинг демонстрирует навыки вождения в трейлере «Eenie Meanie»
Джереми Стронг может сыграть Цукерберга в сиквеле «Социальной сети»
Фрэнсис Форд Коппола создает «Мегалополис» в тизере «Мегадока»
У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма
Telegram получил обновление. Теперь в нем есть поиск публичных постов и альбомы историй
Звезда «На игле» и «Однажды в сказке» Роберт Карлайл сыграет Шерлока Холмса в «Ватсоне»
«Чувствую себя на 10 лет моложе»: Энтони Хопкинс примерил повязку для лица от бренда Ким Кардашьян
Очки Уинстона Черчилля выставили на продажу
В Петербурге четвертый день не могут спасти кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки
Джеймс Ганн сообщил, что уже пишет сценарий к сиквелу «Супермена»
В США зарегистрировали самую длинную в мире молнию. Ее длина составила 829 километров
Вышел трейлер «Короче говоря» ― нового мультсериала от автора «Коня БоДжека»
В Саудовской Аравии аттракцион разрушился во время работы. 23 человека пострадали

Vogue запустил конкурс среди моделей-собак. Победитель появится на обложке Dogue

Фото: Karsten Winegeart/Unsplash

Vogue ищет пса для обложки Dogue, диджитал-проекта о собаках знаменитостей. Поучаствовать в конкурсе могут лишь жители США, им нужно отправить заявку ― вместе с фотографией питомца ― через приложение журнала.

Победившая собака появится на одной из цифровых обложек спецвыпуска, рядом с питомцами известных людей. Номер выйдет 19 августа.

Vogue запустил цифровую спецверсию Dogue в 2024 году. На обложках издания появлялись чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары и спасенный питбуль Сидни Суини.

В каждом выпуске Dogue знаменитости рассказывают о появлении своих питомцев в семье и интересные истории. Например, Билли Айлиш забрала Шарка из приюта во время карантина, а рэпер Ферг не так давно нашел свою пропавшую три года назад австралийскую овчарку по кличке Краш.

Расскажите друзьям