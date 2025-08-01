Вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день». В нем показали костюм супергероя

Вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли.
В нем показали костюм супергероя. Съемки ленты стартовали сегодня, 1 августа. Прохожие уже заметили на площадке бронированный грузовик с логотипом Inner Demons, который возглавляет Мартин Ли (Мистер Негатив) — антигерой из игры про Человека-паука от Insomniac.
Производством нового фильма о Человеке-пауке занимаются Marvel и Sony. Он станет четвертым фильмом с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера картины намечена на 31 июля 2026 года. Съемки стартовали накануне.
«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это все, что я могу сказать», — отмечал Холланд.
Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, вернутся к работе над сиквелом. Ранее к актерскому составу присоединилась Сэди Синк.