Вышел первый ролик к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день». В нем показали костюм супергероя

В нем показали костюм супергероя. Съемки ленты стартовали сегодня, 1 августа. Прохожие уже заметили на площадке бронированный грузовик с логотипом Inner Demons, который возглавляет Мартин Ли (Мистер Негатив) — антигерой из игры про Человека-паука от Insomniac.