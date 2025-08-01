Стивен Найт отреагировал на назначение сценаристом фильма о Джеймсе Бонде: «Это было моей мечтой»

«Это всегда было моей мечтой, и просто фантастика, что меня пригласили. Не могу дождаться начала работы. Я уже много лет поклонник Бонда и надеюсь, что это во мне уже на уровне ДНК, — получится что‑то в духе классики, но одновременно новое: лучшее, мощнее и смелее», — отметил он.