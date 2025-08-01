Стивен Найт отреагировал на назначение сценаристом фильма о Джеймсе Бонде: «Это было моей мечтой»

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт впервые прокомментировал новость о своем назначении автором сценария первого фильма о Джеймсе Бонде для Amazon.
«Это всегда было моей мечтой, и просто фантастика, что меня пригласили. Не могу дождаться начала работы. Я уже много лет поклонник Бонда и надеюсь, что это во мне уже на уровне ДНК, — получится что‑то в духе классики, но одновременно новое: лучшее, мощнее и смелее», — отметил он.
При этом сценарист отказался комментировать, кто может сыграть нового агента 007. Когда у него спросили, кто станет следующим Бондом, Найт лишь сказал: «Очень хороший вопрос, но я не могу ответить».
Хотя в сети уже активно обсуждают кандидатов на роль Бонда, СМИ утверждают, что основное внимание последней недели было сосредоточено именно на поиске сценариста. Найт был главным претендентом, но окончательное решение приняли только после его встречи с Вильневом. Она состоялась на прошлой неделе, и режиссер дал зеленый свет.