Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. Посмотрите новый тизер

«Расставаться с „Вампирами“ я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что‑то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на четвертом сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после третьего сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения», — добавил он.