Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. Посмотрите новый тизер

Онлайн-кинотеатр Start объявил, что третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» станет завершающим.
По словам авторов, финальный сезон будет насыщен событиями: от пропажи людей в Смоленске и бунта в закрытой общине до жестокой финальной битвы между смоленскими и уральскими вампирами.
Шоураннер проекта Алексей Акимов, он же режиссер финального сезона, признался, что завершает проект со «светлой грустью» и намекает на возможность будущего спин-оффа.
«Расставаться с „Вампирами“ я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что‑то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на четвертом сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после третьего сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения», — добавил он.
Съемки третьего сезона стартовали в мае в Москве и продолжаются до сих пор. Ранее стало известно, что в нем Глеба Калюжного заменит звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев. 27 мая Калюжный отправился в армию.