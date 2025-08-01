Опубликован проект нового здания музыкального театра в саду «Эрмитаж»

Телеграм-канал «Стройки и точка» опубликовал проект нового здания Московского музыкального театра в саду «Эрмитаж». Сейчас проект проходит историко-культурную экспертизу.
Новое здание музыкального театра построят на месте «Щукинской сцены», демонтированной в 2023 году. Это будет восьмиэтажный корпус, рассчитанный на тысячу зрителей.
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© ТПО «Резерв»
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© ТПО «Резерв»
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© ТПО «Резерв»
Согласно проекту, фасад украсят витражи и белоснежные стемалитовые панели с изображениями нотных ключей, скрипок, арф и других музыкальных символов. Их дополнят декоративные ламели, которые вместе со стеклянными панелями создадут эффект мерцания, как у театрального занавеса.
Проект разработала компания ТПО «Резерв» в соавторстве с бюро «МВ-Проект».