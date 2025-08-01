Опубликован проект нового здания музыкального театра в саду «Эрмитаж»

Согласно проекту, фасад украсят витражи и белоснежные стемалитовые панели с изображениями нотных ключей, скрипок, арф и других музыкальных символов. Их дополнят декоративные ламели, которые вместе со стеклянными панелями создадут эффект мерцания, как у театрального занавеса.