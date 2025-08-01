«Джама» — личная для Дышать композиция. Она находит много общего у себя и героя Аскара Ильясова. «Песня про главного героя Джамала, но я этого персонажа полностью пропустила через себя. Я так поняла, что он из обычной рабочей семьи, и в треке мне хотелось как раз это показать, — поделилась Гульназ Шакирова. — Джамал едет из Казани в Москву и хочет воплотить свои мечты, а самое главное ― сделать жизнь лучше и добиться нечто большего, нежели его родители».