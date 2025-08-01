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На стримингах вышла песня «Джама» — мечтательный саундтрек Дышать к сериалу Okko «Циники»

Фото: пресс-служба Okko

Казанская певица Дышать (Гульназ Шакирова) выпустила песню «Джама», ставшую саундтреком к новому сериалу Okko «Циники». Песня доступна на музыкальных платформах с 1 августа.

В центре сюжета «Циников» остроумный, обаятельный и уверенный в себе Джамал (Аскар Ильясов). Переехав из Казани в Москву, он устраивается в Школу отношений «Эгоисты». В ней юноша сталкивается с карьеристкой и практикующим психологом Еленой Островской (Светлана Иванова), и их отношения с самого начала не складываются: он открыто высмеивает чопорность ее методов работы, а она пытается избавиться от непрошеного коллеги. Все переворачивается, когда герои — циники до мозга костей — вдруг начинают испытывать настоящие чувства.

«Джама» — личная для Дышать композиция. Она находит много общего у себя и героя Аскара Ильясова. «Песня про главного героя Джамала, но я этого персонажа полностью пропустила через себя. Я так поняла, что он из обычной рабочей семьи, и в треке мне хотелось как раз это показать, — поделилась Гульназ Шакирова. — Джамал едет из Казани в Москву и хочет воплотить свои мечты, а самое главное ― сделать жизнь лучше и добиться нечто большего, нежели его родители».

Премьера сериала «Циники» состоялась в Okko 28 июля. Драмеди включает 10 серий по 40 минут. Помимо Аскара Ильясова и Светланы Ивановой, в сериале также снялись Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко и другие актеры.

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