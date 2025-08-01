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«АСТ» показало новую обложку романа Анджея Сапковского о ведьмаке

Фото: «АСТ»

Издательство «ACT» представило новую обложку романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» после критики предыдущей версии, пишет РБК.

«Перекресток воронов» — первая более чем за десять лет книга о ведьмаке Геральте. Она поступит в продажу в России 30 сентября 2025 года одновременно с общемировым релизом.

© «АСТ»

Весной обложка романа вызвала скандал в фан-сообществе: фанаты указывали на ее низкое качество и устроили дискуссию о том, не нарисовал ли обложку искусственный интеллект. Пользователи обратили внимание на низкое качество изображения и смазанное лицо героя — такое допускает в своих генерациях ИИ. В «АСТ» обещали доработать обложку.

Аудиокнигу озвучит актер Всеволод Кузнецов. Он уже озвучивал Геральта для игры «Ведьмак». Перевод книги на русский язык выполнен Вадимом Кумоком, который уже работал над переводом романа Сапковского «Сезон гроз».

По хронологии саги «Перекресток воронов» — самое раннее произведение о ведьмаке. После событий «Сезона гроз» сюжет возвращается к началу: юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ.

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