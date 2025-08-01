«АСТ» показало новую обложку романа Анджея Сапковского о ведьмаке

Весной обложка романа вызвала скандал в фан-сообществе: фанаты указывали на ее низкое качество и устроили дискуссию о том, не нарисовал ли обложку искусственный интеллект. Пользователи обратили внимание на низкое качество изображения и смазанное лицо героя — такое допускает в своих генерациях ИИ. В «АСТ» обещали доработать обложку.