Okko выпустил кофе для поклонников «Открытого брака»

1 августа в меню кофеен сети One Price Coffee появился латте «Тропический поцелуй», выпущенный специально к продолжению драмеди Okko «Открытый брак. Акт второй».
В составе горячего кофейного напитка нотки ананаса в сочетании с прохладной гранатовой пеной. Подаваться латте будет в уникальном брендированном стакане. На поверхности стакана нанесен QR-код, перейдя по нему можно будет всего за 1 рубль оформить месячную подписку «Прайм», которая откроет доступ к библиотеке Okko.
Фото: пресс-служба Okko
Фото: пресс-служба Okko
По сюжету Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака узнают об изменах друг друга. Но в отличие от героев первого сезона они не готовы идти на примирение. Ситуацию осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая забеременела. В результате возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.