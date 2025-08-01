Okko выпустил кофе для поклонников «Открытого брака»

По сюжету Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака узнают об изменах друг друга. Но в отличие от героев первого сезона они не готовы идти на примирение. Ситуацию осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая забеременела. В результате возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.