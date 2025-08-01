Минкульт отозвал прокатное удостоверение у «Прости, детка» Евы Виктор

Фильм не показывает саму сцену насилия — вместо этого он фокусируется на последствиях. «Несмотря на ужасную историю, картина Виктор отпускает зрителя в мир с теплом в сердце. Режиссерка (а также актриса и сценаристка) будто напоминает, что на каждое зло в этом мире найдется противоборствующее добро», — пишет кинокритик Полина Николайчук в рецензии для «Афиша Daily».