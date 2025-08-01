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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у «Прости, детка» Евы Виктор

Фото: «Экспонента Фильм»

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у автобиографического драмеди Евы Виктор «Прости, детка», пишет «Экспонента фильм». Демонстрация картины будет прекращена со 2 августа.

«Прости, детка» — дебютная полнометражная работа Евы Виктор. Она же написала сценарий и исполнила главную роль. Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2025 году в рамках программы «Двухнедельник режиссеров». Позже картина получила приз за лучший сценарий на фестивале «Сандэнс».

В центре сюжета — Агнес, сначала аспирантка, затем преподавательница университета в небольшом городке Новой Англии. Ее жизнь кажется спокойной, пока не выясняется, что несколько лет назад она стала жертвой сексуализированного насилия со стороны научного руководителя.

Фильм не показывает саму сцену насилия — вместо этого он фокусируется на последствиях. «Несмотря на ужасную историю, картина Виктор отпускает зрителя в мир с теплом в сердце. Режиссерка (а также актриса и сценаристка) будто напоминает, что на каждое зло в этом мире найдется противоборствующее добро», — пишет кинокритик Полина Николайчук в рецензии для «Афиша Daily».

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