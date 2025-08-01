В Хельсинки за год в ДТП не умер ни один человек

В столице Финляндии за последние 12 месяцев не зафиксировано ни одной смерти из‑за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Yle со ссылкой на представителей городской администрации и полиции.
Последняя смертельная авария произошла в Хельсинки в начале июля 2024 года.
Один из ключевых факторов нулевой смертности на дорогах ― ограничение скорости, отметил инженер по транспорту Рони Утриайнен. Сейчас более чем на половине улиц города скорость ограничена 30 километрами в час. С началом учебного такое же ограничение начнет действовать у всех школ.
Значительную роль сыграло изменение дизайна улиц. За последние годы в Хельсинки заметно улучшили инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. В городе также появились новые камеры и автоматизированные системы контроля нарушений. Повлияла и хорошая система общественного транспорта, которая снижает использование личных автомобилей.
Еще одна причина ― современные автомобили и другие виды личного транспорта, которые стали безопаснее.
Позитивная тенденция касается не только смертности. За последний год в городе произошло 277 ДТП с травмами — в разы меньше, чем в конце 1980-х, когда их было около тысячи в год, а число погибших достигало 30 человек.
По словам Утриайнена, нынешний результат — следствие многолетней системной работы. Он напомнил, что уже 2019 году администрации Хельсинки удалось добиться нулевой смертности пешеходов в ДТП.
В соседнем от Хельсинки Петербурге за 2024 год уровень смертности в ДТП вырос на 14%. По данным местного МВД, за прошедший год на дорогах города погибло 148 человек, среди которых четыре ребенка.