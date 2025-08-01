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Глава Роскосмоса встретился с руководством НАСА впервые за восемь лет

Фото: Роскосмос

Главы Роскосмоса и NASA 31 июля провели первые с 2018 года переговоры, пишет Интерфакс

Дмитрий Баканов и Шон Даффи обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по другим космическим проектам. Стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что российская сторона подготовит дополнительные вопросы к ожидаемому приезду главы NASA Шона Даффи в Москву в ноябре. «Сейчас наши специалисты будут детально эти вопросы прорабатывать, и мы рады, что Шон дал соответствующие указания, чтобы
эти контакты могли происходить, несмотря на геополитическую напряженность», — сообщил Баканов.

«Даже в трудные времена мы не разрываем эти связи. Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство», — сказал перед встречей исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи.

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