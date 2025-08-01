«Даже в трудные времена мы не разрываем эти связи. Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство», — сказал перед встречей исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи.