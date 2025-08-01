Портреты Оззи Осборна закрасили в сквере Цоя в Петербурге

СМИ могут потерять до 50% органического трафика из‑за нейроответов в поисковиках
В Москве состоится фестиваль тайской культуры
Росстат: средняя зарплата россиян — 99,4 тыс. рублей
Раскрыта официальная причина смерти Халка Хогана
Режиссеру «Минари» Ли Айзеку Чуну предложили снять приквел «Друзей Оушена»
Самара Уивинг демонстрирует навыки вождения в трейлере «Eenie Meanie»
Джереми Стронг может сыграть Цукерберга в сиквеле «Социальной сети»
Фрэнсис Форд Коппола создает «Мегалополис» в тизере «Мегадока»
У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма
Telegram получил обновление. Теперь в нем есть поиск публичных постов и альбомы историй
Звезда «На игле» и «Однажды в сказке» Роберт Карлайл сыграет Шерлока Холмса в «Ватсоне»
«Чувствую себя на 10 лет моложе»: Энтони Хопкинс примерил повязку для лица от бренда Ким Кардашьян
Очки Уинстона Черчилля выставили на продажу
В Петербурге четвертый день не могут спасти кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки
Джеймс Ганн сообщил, что уже пишет сценарий к сиквелу «Супермена»
В США зарегистрировали самую длинную в мире молнию. Ее длина составила 829 километров
Вышел трейлер «Короче говоря» ― нового мультсериала от автора «Коня БоДжека»
В Саудовской Аравии аттракцион разрушился во время работы. 23 человека пострадали
Камала Харрис опубликует книгу о своей президентской кампании
Ким Кардашьян выпустила утягивающий бандаж для лица от Skims
Леонида Якубовича признали «главным дедушкой страны»
Лили Рейнхарт модерирует контент в сети в трейлере триллера «Американская кабала»
Зубная нить может стать новым способом вакцинации против гриппа
Okko показал второй тизер-трейлер продолжения комедии «Волшебный участок»
Умер Роберт Уилсон — известный театральный режиссер, работавший с эстетикой сюрреализма
Ремастер Plants vs. Zombies выйдет на Nintendo 23 октября. Посмотрите трейлер
В США родился ребенок из эмбриона возрастом более 30 лет
Хидэо Кодзима назвал новые шутеры однотипными: «Если не рисковать, ничего хорошего не получится»

Портреты Оззи Осборна закрасили в сквере Цоя в Петербурге

@nelove13

В сквере Виктора Цоя в Петербурге закрасили три граффити с изображением Оззи Осборна.

О портретах Осборна, которые появились на стенах гаражей в сквере, 23 июля сообщало издание 78.ru. Изображения музыканта разместили в сквере на Зверинской улице.

«Местные жители по-разному относятся к такому творчеству. Одни радуются, что в сквере появились изображения еще одного легендарного исполнителя. Люди приходят в восторг от такой тонкой работы. Другие же испытывают смешанные чувства, так как жителям хочется видеть изображения только Виктора Цоя», — рассказали в издании

Граффити выполнил Олег Нилов. «Зверинская улица. Та самая, что рядом с Цоем. Та самая, где Петербург до сих пор дышит роком. Оззи, спасибо за все. Теперь ты часть нашего города», — писал художник в соцсетях

Издание «Бумага»* 31 июля сообщило, что граффити закрасили серой краской. Нилов выразил сожаление из‑за уничтожения портретов. «Жаль, людям нравилось, но на этом месте долго в целом ничего не остается, или хулиганы испортят, или коммунальщики закрасят», — рассказал нашему изданию Нилов.

22 июля в возрасте 76 лет умер Оззи Осборн. Перед эти он отыграл прощальный концерт.

  • Издание «Бумага» внесено Минюстом в реестр иноагентов.
Расскажите друзьям