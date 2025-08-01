Портреты Оззи Осборна закрасили в сквере Цоя в Петербурге

«Местные жители по-разному относятся к такому творчеству. Одни радуются, что в сквере появились изображения еще одного легендарного исполнителя. Люди приходят в восторг от такой тонкой работы. Другие же испытывают смешанные чувства, так как жителям хочется видеть изображения только Виктора Цоя», — рассказали в издании