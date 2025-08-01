Портреты Оззи Осборна закрасили в сквере Цоя в Петербурге

В сквере Виктора Цоя в Петербурге закрасили три граффити с изображением Оззи Осборна.
О портретах Осборна, которые появились на стенах гаражей в сквере, 23 июля сообщало издание 78.ru. Изображения музыканта разместили в сквере на Зверинской улице.
«Местные жители по-разному относятся к такому творчеству. Одни радуются, что в сквере появились изображения еще одного легендарного исполнителя. Люди приходят в восторг от такой тонкой работы. Другие же испытывают смешанные чувства, так как жителям хочется видеть изображения только Виктора Цоя», — рассказали в издании
Граффити выполнил Олег Нилов. «Зверинская улица. Та самая, что рядом с Цоем. Та самая, где Петербург до сих пор дышит роком. Оззи, спасибо за все. Теперь ты часть нашего города», — писал художник в соцсетях
Издание «Бумага»* 31 июля сообщило, что граффити закрасили серой краской. Нилов выразил сожаление из‑за уничтожения портретов. «Жаль, людям нравилось, но на этом месте долго в целом ничего не остается, или хулиганы испортят, или коммунальщики закрасят», — рассказал нашему изданию Нилов.
- Издание «Бумага» внесено Минюстом в реестр иноагентов.