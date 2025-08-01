СМИ могут потерять до 50% органического трафика из‑за нейроответов в поисковиках

Новостные, образовательные, юридические и другие информационные сайты потеряли с начала года 30% органического трафика. Причина ― внедрение в поиск Google и «Яндекса» нейроответов, которые позволяют получить краткую справку без перехода на сайт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Kokoc Performance.
Согласно нему, органический трафик на информационных ресурсах снизился на 15―60% с начала года. По данным сервиса LiveInternet, российские сайты СМИ потеряли с января по июль около 12% в просмотрах и около 13% в посетителях в «Яндексе», в Google падение в просмотрах составило примерно 14%, в посетителях — 15%.
О снижении трафика говорят и крупные площадки: в РБК он сократился от 5% до 50% год к году на отдельных тематических проектах. У «Коммерсанта» просмотры в Google за полгода упали с 62,5 млн до 51,7 млн, в «Яндексе» ― с 86,3 млн до 78 млн.
По мнению экспертов, в среднем доходы сайтов снизятся пропорционально потере трафика ― более чем на 30%. При этом падение органического трафика может достигнуть 50-70% к концу года.
На Западе такие изменения уже привели к судебным разбирательствам: группа независимых издателей направила антимонопольную жалобу на Google в Еврокомиссию.
«У близкого к монопольному положению „Яндекса“ в РФ вероятность таких событий меньше, хотя и не нулевая, поскольку для ряда тематических вертикалей потери могут составить до 50% всех органических переходов», ― отметил советник гендиректора MediaSniper Евгений Доронин.