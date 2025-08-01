СМИ могут потерять до 50% органического трафика из‑за нейроответов в поисковиках

Согласно нему, органический трафик на информационных ресурсах снизился на 15―60% с начала года. По данным сервиса LiveInternet, российские сайты СМИ потеряли с января по июль около 12% в просмотрах и около 13% в посетителях в «Яндексе», в Google падение в просмотрах составило примерно 14%, в посетителях — 15%.