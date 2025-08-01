В Москве состоится фестиваль тайской культуры

В программе события более 80 мероприятий. В саду пройдут выступления творческих коллективов из Таиланда, дегустация блюд национальной кухни и экзотических фруктов, кулинарные мастер-классы. Фестиваль станет площадкой для занятий по тайскому боксу. Жители столицы и туристы смогут посетить сеанс традиционного тайского массажа.