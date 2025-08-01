В Москве состоится фестиваль тайской культуры

В саду «Эрмитаж» откроется фестиваль культуры Таиланда. Он продлится три дня: с 1 по 3 августа, сообщает Mos.ru.
В программе события более 80 мероприятий. В саду пройдут выступления творческих коллективов из Таиланда, дегустация блюд национальной кухни и экзотических фруктов, кулинарные мастер-классы. Фестиваль станет площадкой для занятий по тайскому боксу. Жители столицы и туристы смогут посетить сеанс традиционного тайского массажа.
Торжественное открытие состоится в 18.00 1 августа. Вечером пятницы также пройдут мастер-класс по рам-муай, выступление театра масок Кхон и модный показ. 2 и 3 августа состоятся парад барабанщиков и выступления народных танцевальных и музыкальных коллективов Таиланда.
Фестиваль тайской культуры проводится в Москве более 10 лет. В прошлом году его посетило свыше 50 тыс. человек.
С 25 июля по 3 августа в Москве на Манежной площади проходит фестиваль культуры Вьетнама. В программе события — постановки кукольного театра на воде, выступление артистов из Вьетнама и России, творческие и кулинарные мастер-классы. На площади также расположились кафе с вьетнамской едой.