Средняя зарплата в России составила 99,4 тыс. рублей без вычета налога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Подобное исследование Росстат проводит каждые два года в апреле. В 2025 году оно проводилось в 95,4 тыс. организаций и охватило 28,4 млн работников. Малый бизнес не учитывался. Прошлое исследование, проведенное в апреле 2023 года, показало среднюю зарплату в 72,5 тыс. рублей.
Самые высокие зарплаты у жителей Чукотки (193,8 тыс. рублей), Москвы (178,2 тыс.), Ямало-Hенецкого автономного округа (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской областей (148,5 тыс.). Наиболее низкие зарплаты — в Дагестане (45,4 тыс.), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).
Ранее стало известно, что медианная зарплата курьеров в Москве достигла 135 тыс. рублей — на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Зарплатные предложения для курьеров за конец 2024-го и первую половину 2025 года выросли на 46%.