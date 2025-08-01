Подобное исследование Росстат проводит каждые два года в апреле. В 2025 году оно проводилось в 95,4 тыс. организаций и охватило 28,4 млн работников. Малый бизнес не учитывался. Прошлое исследование, проведенное в апреле 2023 года, показало среднюю зарплату в 72,5 тыс. рублей.