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Раскрыта официальная причина смерти Халка Хогана

Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Легенда рестлинга Халк Хоган скончался от острого инфаркта миокарда. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на Центр судебной медицины округа Пинеллас во Флориде.

Инфаркт миокарда, он же сердечный приступ, возникает, когда приток крови к сердечной мышце внезапно блокируется, вызывая повреждение тканей, пояснили врачи.

В медицинских документах указано, что у Хогана была фибрилляция предсердий ― заболевание сердца, при котором наблюдается нерегулярный и учащенный пульс. Кроме того, у рестлера обнаружили лимфоцитарную лейкемию ― разновидность рака, поражающего лейкоциты. Об онкологическом заболевании Хогана ранее публично не сообщалось.

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) перенес остановку сердца 24 июля в своем доме в Клируотере, штат Флорида. Рестлеру и актеру был 71 год.

Хоган стал символом золотой эры рестлинга. Он дважды был принят в состав Зала славы WWE и стал лицом компании в период ее глобального роста. Его яркий образ, сценические приемы и харизма сделали его мировой суперзвездой.

За пределами ринга он снялся в фильмах, включая «Рокки-3», вел реалити-шоу «Хоган знает лучше» и появлялся на телевидении более 200 раз. Однако позже репутация Хогана пострадала из‑за секс-скандала и расистских высказываний, из‑за которых WWE разорвал с ним контракт. В 2018 году он был реабилитирован и вновь принят в члены Зала славы.

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