Раскрыта официальная причина смерти Халка Хогана

В медицинских документах указано, что у Хогана была фибрилляция предсердий ― заболевание сердца, при котором наблюдается нерегулярный и учащенный пульс. Кроме того, у рестлера обнаружили лимфоцитарную лейкемию ― разновидность рака, поражающего лейкоциты. Об онкологическом заболевании Хогана ранее публично не сообщалось.