Режиссеру «Минари» Ли Айзеку Чуну предложили снять приквел «Друзей Оушена»

Режиссер Ли Айзек Чун ведет переговоры о том, чтобы снять приквел «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом сообщает Deadline.
Проект анонсировали еще в 2022 году. Сценарий к фильму написала Кэрри Соломон, ранее работавшая над «Семейным делом» Ричарда ЛаГравенеса. Соломон называет себя преданной фанаткой франшизы. После выхода в прокат «Восьми подруг Оушена» она предложила студии спин-офф. Идею поддержала продюсерская компания Марго Робби LuckyChap — она и займется продвижением готовящегося приквела.
Действие фильма развернется в 1960-х, однако подробности сюжета держатся в секрете. Ранее сообщалось, что на главные роли в приквеле рассматривали Райана Гослинга и Марго Робби — они должны были сыграть родителей грабителя Дэнни Оушена, которого в оригинальном фильме воплотил на экране Джордж Клуни. Точной информации об участии актеров пока нет.
Оригинальный фильм «Одиннадцать друзей Оушена» положил начало успешной франшизе, собравшей в прокате более 1,4 млрд долларов. Ли Айзек Чун известен полуавтобиографическим фильмом «Минари» о семье иммигрантов из Южной Кореи, пытающихся жить в сельской Америке 1980-х. За «Минари» режиссер получил «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке и номинации за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий премии «Оскар».