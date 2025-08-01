Режиссеру «Минари» Ли Айзеку Чуну предложили снять приквел «Друзей Оушена»

Проект анонсировали еще в 2022 году. Сценарий к фильму написала Кэрри Соломон, ранее работавшая над «Семейным делом» Ричарда ЛаГравенеса. Соломон называет себя преданной фанаткой франшизы. После выхода в прокат «Восьми подруг Оушена» она предложила студии спин-офф. Идею поддержала продюсерская компания Марго Робби LuckyChap — она и займется продвижением готовящегося приквела.