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Самара Уивинг демонстрирует навыки вождения в трейлере «Eenie Meanie»

Фото: Hulu/YouTube

20th Century представила первый трейлер триллера «Eenie Meanie» с Самарой Уивинг («Крик-6», «Девять совсем незнакомых людей»). Премьера фильма состоится 22 августа — в США он выйдет на Hulu, а в других странах ― на Disney+.

Сценаристом и режиссером выступил Шон Симмонс, работавший над сериалами «Уэйн» и «Континенталь».

Сюжет рассказывает об умелой гонщице, которая раньше работала водительницей для воров (ее играет Уивинг). Героиню затягивает обратно в криминальное прошлое, когда прежний работодатель предлагает сделку: спасти жизнь ее бывшему парню, задолжавшему крупную сумму денег.

Видео: Hulu/YouTube

Роль непутевого экс-бойфренда исполнил Карл Глусман. В каст также вошли Жермен Фаулер, Маршон Линч, Рэндалл Парк, Стив Зан, Энди Гарсия и Майк О’Мэлли.

Впервые о разработке фильма стало известно в июле 2023 года. «Афиша Daily» включала Самару Уивинг в число наиболее заметных «королев крика» — актрис, которые часто участвуют в фильмах ужасов.

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