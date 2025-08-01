Джереми Стронг может сыграть Цукерберга в сиквеле «Социальной сети»

По информации источников, студия пока не представила официальное предложение, однако Стронг рассматривается как наиболее привлекательная кандидатура. Актер известен ролями Кендалла Роя в сериале «Наследники» и Роя Кона в фильме «Ученик. Восхождение Трампа».