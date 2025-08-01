Джереми Стронг может сыграть Цукерберга в сиквеле «Социальной сети»

Джереми Стронг — главный претендент на роль Марка Цукерберга в продолжении фильма «Социальная сеть». Об этом сообщает Deadline.
По информации источников, студия пока не представила официальное предложение, однако Стронг рассматривается как наиболее привлекательная кандидатура. Актер известен ролями Кендалла Роя в сериале «Наследники» и Роя Кона в фильме «Ученик. Восхождение Трампа».
Режиссером сиквела «Социальной сети» станет Аарон Соркин, сценарист оригинального фильма. Прокатом ленты предположительно — как и в случае первой части — займется Sony.
Фильм 2010 года повествовал о создании Facebook*, и картина Соркина станет не прямым продолжением, а дополнением. Она будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году. Журналисты раскрыли, что Meta* осознавала негативное влияние алгоритмов социальных сетей компании на пользователей-подростков и распространяла дезинформацию.
Ранее сообщалось, что на главные роли рассматриваются Майки Мэдисон («Анора», «Крик») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»).
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.