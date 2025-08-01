Фрэнсис Форд Коппола создает «Мегалополис» в тизере «Мегадока»

Utopia представила тизер-трейлер документального фильма «Мегадок» режиссера Майка Фиггиса. Премьера ожидается в сентябре 2025 года.
«Мегадок» — фильм о пути Фрэнсиса Форда Коппола к «Мегалополису» и о творческом behind-the-scenes процессе. «У меня есть деньги. У меня уже есть слава. У меня есть „Оскары“. Понимаешь, зачем я снимаю этот фильм? Я хочу повеселиться», — говорит Коппола в трейлере.
Помимо разговора с Копполой документальный фильм включает в себя архивные материалы и интервью с актерским составом — Адамом Драйвером, Натали Эммануэль, Джоном Войтом, Обри Плазой и другими. «Мегадок» — не хроника производства, а личные мемуары, значится в аннотации.
Режиссер «Мегадока» Майк Фиггис — автор фильмов «Таймкод», «Покидая Лас-Вегас», «Внутреннее расследование и других. В 1995 году «Покидая Лас-Вегас» принес ему номинацию на «Оскар» за лучшую режиссуру. Позже Фиггис работал над сериями «Клана Сопрано» и «Любовников».
Идея «Мегалополиса» появилась у Копполы почти 50 лет назад, после работы над фильмом «Апокалипсис сегодня» о войне во Вьетнаме. Съемки начались в 2022 году. Премьера «Мегалополиса» состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в мае 2024 года. Известно, что фильм Коппола финансировал из собственных средств, потраченная сумма составила более 120 млн долларов. Фильм провалился в прокате и стал убыточным, заработав всего 54,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что по мотивам «Мегалополиса» выйдет графический роман от Abrams ComicArts. Его релиз намечен на октябрь.