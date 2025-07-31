Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий нового фильма о Джеймсе Бонде

Кто исполнит главную роль в фильме, пока не разглашается. Дэниел Крейг попрощался с культовым персонажем в картине 2021 года «Не время умирать», которая стала последний проектом об агенте 007 от сценаристов Нила Первиса и Роберта Уэйда.