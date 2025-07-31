Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий нового фильма о Джеймсе Бонде

Британский кинематографист Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки», напишет сценарий нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Будущую картину поставит режиссер Дени Вильнев, снявший «Бегущего по лезвию 2049» и «Дюну». Ленту выпустит Amazon MGM Studios, ее продюсерами станут Эми Паскаль и Дэвид Хейман.
Кто исполнит главную роль в фильме, пока не разглашается. Дэниел Крейг попрощался с культовым персонажем в картине 2021 года «Не время умирать», которая стала последний проектом об агенте 007 от сценаристов Нила Первиса и Роберта Уэйда.
Первис и Уэйд работали над франшизой на протяжении более чем 20 лет. Первым фильмом «бондианы» с их участием стал «И целого мира мало», вышедший в 1999 году.
Стивен Найт — уважаемый в киноиндустрии сценарист, номинированный на «Оскар» за ленту «Грязные прелести». Среди других его работ — «Спенсер», «Порок на экспорт», «Пряности и страсти», «Локдаун», «Табу», «Море соблазна», «Весь невидимый нам свет».