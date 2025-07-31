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У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Фото: justintimberlake

Американский музыкант Джастин Тимберлейк рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма. Об этом он написал в инстаграме*.

Тимберлейк отметил, что его двухлетний мировой тур подходит к концу. Певец назвал его «веселым, эмоциональным, радующим, физически требовательным, а иногда и изнурительным опытом».

Он признался что тур не был простым, поскольку он «боролся с некоторыми проблемами со здоровьем». «Я не говорю это чтобы вы меня пожалели, но чтобы пролить свет на то, с чем я столкнулся за кадром», — подчеркнул артист.

«Если вы столкнулись сэтой болезнью или знаете кого‑то, у кого она есть, то вы в курсе: жизнь с ней может быть неумолимо истощающей как психически, так и физически», — добавил Тимберлейк.

Музыкант поделился, что был «в шоке», когда впервые узнал о своем диагнозе. Однако это дало ему ответ на вопрос, почему он иногда испытывает «нервную боль» прямо на сцене или ощущает «сумасшедшую усталость».

Тимберлейк вспомнил, что столкнулся с вопросом — прекратить ли тур или продолжить выступления. «Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело», — сказал он.

«Я не только доказал себе свою ментальную стойкость, но и собрал столько особенных момент со всеми вами, которые никогда не забудутся. Мне не хотелось говорить о болезни, поскольку меня воспитывали так, чтобы я держал подобное при себе. Но я пытаюсь быть более прозрачным в своих сложностях, чтобы их не истолковали неправильно», — написал певец.

Болезнь Лайма переносится клещами рода Ixodes. Она может вызывать гриппоподобные состояния, неврологические проблемы, боли в суставах и другие симптомы. Ранее о диагностированной болезни Лайма рассказала модель Белла Хадид.

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