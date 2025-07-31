У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

«Я не только доказал себе свою ментальную стойкость, но и собрал столько особенных момент со всеми вами, которые никогда не забудутся. Мне не хотелось говорить о болезни, поскольку меня воспитывали так, чтобы я держал подобное при себе. Но я пытаюсь быть более прозрачным в своих сложностях, чтобы их не истолковали неправильно», — написал певец.