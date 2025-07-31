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Telegram получил обновление. Теперь в нем есть поиск публичных постов и альбомы историй

Фото: Lana Codes/Unsplash

Мессенджер Telegram получил обновление. В версии 11.13 стал доступен поиск публичных постов — не только из каналов, на которые подписан пользователь. Об этом сообщил «Код Дурова».

По информации СМИ, поиск постов доступен только подписчикам Premium. Но и даже для них сервис ограничен: в сутки можно сделать не более 10 поисковых запросов. Большее число запросов можно приобрести за Звезды.

В новой версии мессенджера появились альбомы сохраненных историй. Альбомы могут создавать как индивидуальные пользователи, так и авторы каналов. Подобные подборки ранее существовали в инстаграме*.

Telegram позволил собирать в коллекции не только посты из историй, но и подарки. Один и тот же подарок можно включить в несколько папок. Кроме того, мессенджер анонсировал новые Premium-подарки.

В телеграме внедрили также рейтинг пользователей. Профили теперь будут получать балл, который зависит от объема успешных транзакций с использованием Звезд. Рейтинг могут видеть все пользователи мессенджера.

Наконец, в телеграм появился улучшенный способ управления чат-ботами. Мессенджер представил мини-приложение BotFather. В нем удобнее заполнять поля и контрировать вид сообщений, которые боты отправляют пользователям.

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