Telegram получил обновление. Теперь в нем есть поиск публичных постов и альбомы историй

Мессенджер Telegram получил обновление. В версии 11.13 стал доступен поиск публичных постов — не только из каналов, на которые подписан пользователь. Об этом сообщил «Код Дурова».
По информации СМИ, поиск постов доступен только подписчикам Premium. Но и даже для них сервис ограничен: в сутки можно сделать не более 10 поисковых запросов. Большее число запросов можно приобрести за Звезды.
В новой версии мессенджера появились альбомы сохраненных историй. Альбомы могут создавать как индивидуальные пользователи, так и авторы каналов. Подобные подборки ранее существовали в инстаграме*.
Telegram позволил собирать в коллекции не только посты из историй, но и подарки. Один и тот же подарок можно включить в несколько папок. Кроме того, мессенджер анонсировал новые Premium-подарки.
В телеграме внедрили также рейтинг пользователей. Профили теперь будут получать балл, который зависит от объема успешных транзакций с использованием Звезд. Рейтинг могут видеть все пользователи мессенджера.
Наконец, в телеграм появился улучшенный способ управления чат-ботами. Мессенджер представил мини-приложение BotFather. В нем удобнее заполнять поля и контрировать вид сообщений, которые боты отправляют пользователям.