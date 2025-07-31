Звезда «На игле» и «Однажды в сказке» Роберт Карлайл сыграет Шерлока Холмса в «Ватсоне»

Во втором сезоне проекта Ватсон и его коллеги будут расследовать происходящее с их пациентами и лечить самые редкие заболевания в мире. Шерлок Холмс, которого считали погибшим, вернется в жизнь главного героя, вынудив его столкнуться с секретом из его прошлого.