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Звезда «На игле» и «Однажды в сказке» Роберт Карлайл сыграет Шерлока Холмса в «Ватсоне»

Кадр: ABC Studios

Шотландский актер Роберт Карлайл, известный по фильму «На игле» и сериалу «Однажды в сказке», сыграет Шерлока Холмса во втором сезоне сериала «Ватсон». Об этом написал Deadline.

Появление Карлайла в шоу по мотивам творчества Артура Конан Дойла будет эпизодическим. Он снимется в сцене с Моррисом Честтнатом, который исполняет роль доктора Ватсона.

«Ватсон» — медицинская детективная драма, которая представляет современную версию приключений детектива Шерлока Холмса и его напарника доктора Ватсона. Шоу концентрируется на раскрытии медицинских тайн.

Во втором сезоне проекта Ватсон и его коллеги будут расследовать происходящее с их пациентами и лечить самые редкие заболевания в мире. Шерлок Холмс, которого считали погибшим, вернется в жизнь главного героя, вынудив его столкнуться с секретом из его прошлого.

«Когда лучший друг и бывший партнер Ватсона шокирующим образом вновь появляется в его жизни, Ватсон вынужден столкнуться с их общим прошлым — и тайной, которая, возможно, похоронена в его собственном теле», — отметил шоураннер сериала Крейг Суини.

Ранее Суини утверждал, что не планирует вводить персонаж Шерлока Холмса в сериал в ближайшее время. «Если вы выносите Ватсона на первый план, чтобы он мог проявить себя, вы определенно не хотите, чтобы он конкурировал с самым известным персонажем во всей литературе», — говорил он.

Премьера второго сезона «Ватсона» состоится 13 октября на телеканале CBS. Шоу также выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.

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