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«Чувствую себя на 10 лет моложе»: Энтони Хопкинс примерил повязку для лица от бренда Ким Кардашьян

Фото: кадр из видео @anthonyhopkins

Энтони Хопкинс примерил бандаж для лица от бренда Skims Ким Кардашьян. Актер записал видеоролик и опубликовал его в инстаграм*.

«Привет, Ким. Я уже чувствую себя на 10 лет моложе. Пока», — сказал он. В комментарии к ролику он написал, что ждет Кардашьян на ужин.

Видео: @anthonyhopkins

Недавно Ким Кардашьян представила первый бьюти-продукт под названием Seamless Sculpt Face Wrap. Предполагается, что бандаж нужно надевать на ночь. По задумке создателей, аксессуар поможет подтянуть овал лица и снять отеки. Новинка изготовлена из той же «утягивающей» ткани, что и популярные боди Skims, и стоит 48 долларов (3850 рублей).

Seamless Sculpt Face Wrap уже раскупили на официальном сайте. Специалисты утверждают, что такой бандаж, работающий как компрессионное белье, действительно может убрать отек, однако этот продукт «никогда не даст потребителю желаемого результата».

Новинка вызвала неоднозначные реакции в соцсетях. «Люди, остановитесь, особенно женщины. Просто идите спать. Вам не надо заворачивать головы и заклеивать рты скотчем. Почистите зубы, намажьте лицо кремом и ложитесь в кровать», — написала одна пользовательница инстаграм*. «Еще одна вещь, которая лишит женщин уверенности в себе», — добавила другая.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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