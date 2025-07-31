Очки бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля выставили на торги. Об этом сообщили на сайте Paul Fraser Collectibles.
За аксессуар запросили почти 60 тыс. фунтов стерлингов, или 6,4 млн рублей. Черчилль использовал очки для чтения во время своего второго срока на посту премьер-министра в 1954–1955 годах.
Покупатель получит вместе с очками в черепаховой оправе оригинальный футляр с запиской, на которой указаны данные производителя. Из нее известно, что очки изготовила для Черчилля в 1954 году лондонская компания CW Dixey & Son.
CW Dixey & Son основана в 1777 году. Она производила очки для нескольких поколений британской королевской семьи, а также других известных людей, в том числе Лоуренса Аравийского и Чарли Чаплина.
Черчилль был клиентом компании с 1910 года. Он носил модели под номером 1805, которые имели характерную круглую форму. Каждую пару тщательно подгоняли под лицо политика.
На кончиках заушников размещали белые точки, которые указывали Черчиллю, для чего предназначена одна или другая пара. У Черчилля были очки не только для чтения, но также для публичных выступлений, рисования и письма.
«Эти очки Уинстона Черчилля, без сомнения, один из лучших экспонатов британской истории, которые нам когда‑либо доводилось предлагать. Благодаря своему превосходному состоянию и происхождению они представляют собой настоящий музейный экспонат для частных коллекций высочайшего уровня», — отметили в Paul Fraser Collectibles.