Российский миллиардер хочет купить права на альбом Гуфа, чтобы удалить его. Текущий владелец против
В Петербурге четвертый день не могут спасти кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки
Джеймс Ганн сообщил, что уже пишет сценарий к сиквелу «Супермена»
В США зарегистрировали самую длинную в мире молнию. Ее длина составила 829 километров
Вышел трейлер «Короче говоря» ― нового мультсериала от автора «Коня БоДжека»
В Саудовской Аравии аттракцион разрушился во время работы. 23 человека пострадали
Камала Харрис опубликует книгу о своей президентской кампании
Ким Кардашьян выпустила утягивающий бандаж для лица от Skims
Леонида Якубовича признали «главным дедушкой страны»
Лили Рейнхарт модерирует контент в сети в трейлере триллера «Американская кабала»
Зубная нить может стать новым способом вакцинации против гриппа
Okko показал второй тизер-трейлер продолжения комедии «Волшебный участок»
Умер Роберт Уилсон — известный театральный режиссер, работавший с эстетикой сюрреализма
Ремастер Plants vs. Zombies выйдет на Nintendo 23 октября. Посмотрите трейлер
В США родился ребенок из эмбриона возрастом более 30 лет
Хидэо Кодзима назвал новые шутеры однотипными: «Если не рисковать, ничего хорошего не получится»
В России в четыре раза выросли продажи «Оземпика» и его аналогов
Журналисты и историки: Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут быть заменены ИИ
«Иноекино» представило трейлер аниме «Призрак в доспехах» 1995 года, который скоро выйдет в кино
Участница южнокорейской кей-поп-группы призналась, что учит русский язык накануне концертов в России
Дизайнеры кукол Барби погибли в ДТП в Италии
Netflix выпустит фильм Цоу Шицзин «Левша». Над сценарием работал Шон Бейкер
Вышел дублированный трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера
Мэтт Деймон и Кен Дженнингс выиграли 1 млн долларов в «Кто хочет стать миллионером?»
Майки Мэдисон и Джереми Аллен Уайт могут исполнить главные роли в сиквеле «Социальной сети»
Экс-барабанщик Oasis рассказал, почему его уволили из группы: он мешал спать Ноэлу Галлахеру
84% россиян сталкивались с потерей себя в отношениях
В Чили нашли украденные часы Киану Ривза

Очки Уинстона Черчилля выставили на продажу

Фото: Paul Fraser Collectibles

Очки бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля выставили на торги. Об этом сообщили на сайте Paul Fraser Collectibles.

За аксессуар запросили почти 60 тыс. фунтов стерлингов, или 6,4 млн рублей. Черчилль использовал очки для чтения во время своего второго срока на посту премьер-министра в 1954–1955 годах.

Покупатель получит вместе с очками в черепаховой оправе оригинальный футляр с запиской, на которой указаны данные производителя. Из нее известно, что очки изготовила для Черчилля в 1954 году лондонская компания CW Dixey & Son.

1/3
2/3
3/3

CW Dixey & Son основана в 1777 году. Она производила очки для нескольких поколений британской королевской семьи, а также других известных людей, в том числе Лоуренса Аравийского и Чарли Чаплина.

Черчилль был клиентом компании с 1910 года. Он носил модели под номером 1805, которые имели характерную круглую форму. Каждую пару тщательно подгоняли под лицо политика.

На кончиках заушников размещали белые точки, которые указывали Черчиллю, для чего предназначена одна или другая пара. У Черчилля были очки не только для чтения, но также для публичных выступлений, рисования и письма.

«Эти очки Уинстона Черчилля, без сомнения, один из лучших экспонатов британской истории, которые нам когда‑либо доводилось предлагать. Благодаря своему превосходному состоянию и происхождению они представляют собой настоящий музейный экспонат для частных коллекций высочайшего уровня», — отметили в Paul Fraser Collectibles.

Расскажите друзьям