В Петербурге четвертый день не могут спасти кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки

В Петербурге уже четыре дня волонтеры и спасатели пытаются спасти черно-белого кота, который застрял в отверстии облицовки набережной реки Фонтанки. Питомец находится в месте разделения реки на канал Грибоедова и саму Фонтанку на глубине около 4 метров и перемещается по узким щелям между валунами. Об этом сообщается в телеграм-канале волонтерской организации «Кошкиспас».