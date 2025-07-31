В Петербурге четвертый день не могут спасти кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки

В Петербурге уже четыре дня волонтеры и спасатели пытаются спасти черно-белого кота, который застрял в отверстии облицовки набережной реки Фонтанки. Питомец находится в месте разделения реки на канал Грибоедова и саму Фонтанку на глубине около 4 метров и перемещается по узким щелям между валунами. Об этом сообщается в телеграм-канале волонтерской организации «Кошкиспас».
Кота впервые увидели ночью 28 июля, его голова выглядывала из отверстия в гранитной стене. Как животное там оказалось, неизвестно, однако спасти его теперь можно только с воды. Добровольцы попытались вытащить хвостатого с помощью четырехметровой петли, но тот испугался и убежал.
На следующий день к операции подключились опытные спасатели и волонтеры, включая дайверов и оператора с камерой на сап-доске. Тем временем, за сутки уровень воды в реке поднялся на 34 сантиметра, затопив единственный проход к коту. Спасательные работы продолжались до полуночи, но результата не принесли.
30 июля, когда вода временно спала, были предприняты новые попытки. Животное вновь попытались поймать с помощью петли, но кот постоянно вырывался. При этом энтузиастам удалось накормить питомца кормом. Волонтеры начали монтировать кошкеловку, однако начавшееся движение туристических катеров вызвало сильные волны, которые смывали приманку и загоняли кота глубже в каменную конструкцию.
«Только один капитан прошел место работ по инерции. Один из сотни. Сытый кот в ловушку не идет, надо чтобы чувство голода возобладало над чувством страха. Оставлять же ловушку на ночь… Если у нас обкрадывают кота Елисея и Чижика-Пыжика, забирая копейки — оставить не вариант», — говорится в посте.
На 31 июля уровень воды снова поднялся — уже на 48 сантиметров, и работы вновь пришлось отложить. Ближайшая реальная возможность спасти кота, как отмечают в организации, может появиться не раньше 3–4 августа, когда уровень воды вернется к более стабильным значениям.
«Каких‑либо перспектив, света в конце туннеля, спасатели пока не видят. Но будут бороться до конца», — пишут волонтеры.