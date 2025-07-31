Джеймс Ганн сообщил, что уже пишет сценарий к сиквелу «Супермена»

Журналисты отметили, что после выхода картины в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта. Волну спровоцировал пес Крипто из «Супермена». Он создан на основе реального питомца режиссера — спасенного пса по кличке Озу, которого Ганн приютил, пока работал над сценарием.