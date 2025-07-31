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Джеймс Ганн сообщил, что уже пишет сценарий к сиквелу «Супермена»

Фото: DC

Сиквел «Супермена» официально запущен в работу. Эту информацию подтвердил режиссер Джеймс Ганн у себя на странице в Threads*.

Поклонники спросили Ганна, что он планирует делать после окончания пресс-тура в поддержку «Супермена». «Теперь — пресс-тур [второго сезона сериала] «Миротворец» (Peacemaker)! А еще написание сценария для сиквела [«Супермена»]! — ответил Ганн.

Супергеройский блокбастер вышел в международный прокат 8 июля. В центре сюжета ― знаменитый супергерой, который прибыл на Землю с планеты Криптон и пытается совмещать сверхспособности с обычной жизнью журналиста Кларка Кента.

В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен) Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».

Журналисты отметили, что после выхода картины в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта. Волну спровоцировал пес Крипто из «Супермена». Он создан на основе реального питомца режиссера — спасенного пса по кличке Озу, которого Ганн приютил, пока работал над сценарием.

Режиссер признавался, что с трудом справлялся с дрессировкой Озу и задался вопросом: «А если бы у него были суперсилы?» После выхода фильма люди стали чаще искать приютских щенков и породы, похожие на Крипто. Запрос «приютить шнауцера» вырос на 299%.

Недавно в Нью-Йорке прошел конкурс двойников пса Крипто. Победу и приз в 1000 долларов завоевала семилетняя собака из Бруклина по кличке София. По словам ее хозяйки, София не только внешне похожа на Крипто ― она действительно воплощает дух суперпса-защитника.

* Threads принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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