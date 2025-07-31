В США зарегистрировали самую длинную в мире молнию. Ее длина составила 829 километров

Вспышка произошла в октябре 2017 года во время сильной грозы в небе от Восточного Техаса до Канзас-Сити. Протяженность разряда оказалась сопоставима с расстоянием между Парижем и Венецией в Европе. Преодолеть этот путь на автомобиле заняло бы примерно восемь-девять часов, а на самолете — не менее полутора часов.