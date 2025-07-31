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В США зарегистрировали самую длинную в мире молнию. Ее длина составила 829 километров

Фото: David Moum/Unplash

В США зафиксировали молнию длиной в 829 километров. Это новый мировой рекорд, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Вспышка произошла в октябре 2017 года во время сильной грозы в небе от Восточного Техаса до Канзас-Сити. Протяженность разряда оказалась сопоставима с расстоянием между Парижем и Венецией в Европе. Преодолеть этот путь на автомобиле заняло бы примерно восемь-девять часов, а на самолете — не менее полутора часов.

Ученые смогли зарегистрировать разряд после повторного изучения спутниковых снимков. Эта вспышка на 61 километр длиннее предыдущей измеренной, которая 29 апреля 2020 года преодолела расстояние 768 километров через часть южных районов США.

Метеорологи пояснили, что такая длинная молния появилась благодаря особенностям грозовых фронтов на Великих равнинах Северной Америки. «Новый рекорд наглядно демонстрирует невероятную силу природной стихии. Кроме того, оценка ВМО экстремальных явлений окружающей среды, таких как этот рекорд, свидетельствует о значительном научном прогрессе в наблюдении, документировании и оценке подобных событий», — говорится на сайте ВМО.

Недавно астронавтка НАСА Николь Айерс смогла заснять с МКС редкий вид молний ― огромный спрайт над облаками. Один из самых редких видов молний возникает в верхних слоях атмосферы и вызван мощной электрической активностью в грозах. В отличие от обычных молний, спрайты распространяются вверх со скоростью до 140 километров в секунду. Их высота может достигать 50 километров.

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