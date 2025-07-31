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Вышел трейлер «Короче говоря» ― нового мультсериала от автора «Коня БоДжека»

Фото: Netflix

Netflix поделился первым трейлером «Короче говоря» («Long Story Short») ― анимационного сериала от создателя «Коня БоДжека» Рафаэля Боба-Ваксберга. Премьера шоу намечена на 22 августа.

В ролике показали трио главных героев ― двух братьев и сестру. Мультсериал расскажет об их жизни на протяжении долгого времени ― от детства до зрелых лет.

«Перепрыгивая из года в год, мы следим за братьями и сестрами Швупер — от детства до взрослой жизни и обратно, наблюдая за их победами, разочарованиями, радостью и компромиссами», — говорится в синопсисе.

Видео: Netflix/YouTube

Еще до выхода первых серий «Короче говоря» уже продлили на второй сезон. «Вау! Второй сезон?! А первый-то еще даже не вышел! Значит, это очень хороший сериал», — пошутил Боб-Ваксберг.

Боб-Ваксберг выступает сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Его предыдущий проект ― «Конь БоДжек» ― продержался на Netflix шесть сезонов, получил признание критиков и зрителей, а также две номинации на «Эмми».

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