В Саудовской Аравии аттракцион разрушился во время работы. 23 человека пострадали

В Саудовской Аравии в тематическом парке Green Mountain Park аттракцион развалился прямо во время работы. В этот момент на нем находились отдыхающие, многие из них пострадали, сообщил People.
Люди упали с высоты вместе с двигающейся конструкцией, опора которой надломилась. По информации СМИ, 23 человека получили травмы, трое их них находятся сейчас в критическом состоянии.
Согласно кадрам, появившимся в сети, аттракцион был полностью заполнен, когда случилась авария.
Осторожно, видео содержит кадры получения травм людьми. Оно может расстроить или травмировать
На видео инцидента слышно, как металлическая опора с грохотом разрушается во время набора высоты и скорости, а люди падают вниз с криками. Некоторые из них ударяются не только о землю, но и о столбы, служащие несущей контрукцией аттракциона.
Местные СМИ сообщили, что пострадавшим оказывали срочную помощь на месте происшествия. После этого их развезли по близлежащим больницам.
В парк следом за этим прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они начали расследование случившегося.
В апреле трагедия произошла в другом парке аттракционов в индийском Дели. Там сломались американские горки, в результате чего 24-летняя девушка упала с высоты. Она скончалась позднее в больнице от тяжелых травм.