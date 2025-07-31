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В Саудовской Аравии аттракцион разрушился во время работы. 23 человека пострадали

Фото: Clem Onojeghuo/Unsplash

В Саудовской Аравии в тематическом парке Green Mountain Park аттракцион развалился прямо во время работы. В этот момент на нем находились отдыхающие, многие из них пострадали, сообщил People.

Люди упали с высоты вместе с двигающейся конструкцией, опора которой надломилась. По информации СМИ, 23 человека получили травмы, трое их них находятся сейчас в критическом состоянии.

Согласно кадрам, появившимся в сети, аттракцион был полностью заполнен, когда случилась авария.

Осторожно, видео содержит кадры получения травм людьми. Оно может расстроить или травмировать

Видео: NDTVWORLD/X

На видео инцидента слышно, как металлическая опора с грохотом разрушается во время набора высоты и скорости, а люди падают вниз с криками. Некоторые из них ударяются не только о землю, но и о столбы, служащие несущей контрукцией аттракциона.

Местные СМИ сообщили, что пострадавшим оказывали срочную помощь на месте происшествия. После этого их развезли по близлежащим больницам.

В парк следом за этим прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они начали расследование случившегося.

В апреле трагедия произошла в другом парке аттракционов в индийском Дели. Там сломались американские горки, в результате чего 24-летняя девушка упала с высоты. Она скончалась позднее в больнице от тяжелых травм.

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