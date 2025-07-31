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Камала Харрис опубликует книгу о своей президентской кампании

Фото: kamalaharris

Американский политик Камала Харрис опубликует книгу под названием «107 дней», посвященную ее президентской кампании 2024 года. Об этом сообщил Deadline.

Книгу выпустит 23 сентября издательский дом Simon & Shuster. По словам его представителей, «107 дней» написаны «с откровенностью, уникальной точкой зрения и темпом захватывающего романа».

«Я верю, что есть смысл делиться тем, что я увидела, узнала и что, я знаю, необходимо для движения вперед. Пока я писала эту книгу, мне постоянно приходила в голову одна истина: иногда борьба требует времени», — поделилась Харрис.

Она напомнила, что ее президентская кампания была самой короткой в истории США. Она потребовала многочисленных путешествий и оказалась «глубоко личной» для Харрис и ее соратников.

Харрис анонсировала выход книги спустя всего один день после того, как заявила об отказе от борьбы за должность губернатора Калифорнии. «Я никогда не перестану бороться за то, чтобы наша страна отражала лучшие из своих идеалов», — подчеркнула она в видео, посвященном релизу «107 дней».

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