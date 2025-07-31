Ким Кардашьян выпустила утягивающий бандаж для лица от Skims

Ким Кардашьян представила первый бьюти-продукт своего бренда нижнего белья Skims — повязку для лица под названием «Seamless Sculpt Face Wrap». Об этом сообщает WWD.
Предполагается, что бандаж нужно надевать на ночь. По задумке создателей, аксессуар поможет подтянуть овал лица и снять отеки. Новинка изготовлена из той же «утягивающей» ткани, что и популярные боди Skims. Бандаж представлен в двух цветах — светлом Clay и более темном Cocoa — и стоит 48 долларов (3 850 рублей).
«Seamless Sculpt Face Wrap» уже раскупили на официальном сайте. Специалисты утверждают, что такой бандаж, работающий как компрессионное белье, действительно может убрать отек, однако этот продукт «никогда не даст потребителю желаемого результата».
Новинка вызвала неоднозначные реакции в соцсетях. «Люди, остановитесь, особенно женщины. Просто идите спать. Вам не надо заворачивать головы и заклеивать рты скотчем. Почистите зубы, намажьте лицо кремом и ложитесь в кровать», — написала одна пользовательница инстаграм*. «Еще одна вещь, которая лишит женщин уверенности в себе», — добавила другая.
В марте бренд Ким Кардашьян Skims разместил на Таймс-сквер в Нью-Йорке огромную надувную фигуру селебрити перед выходом новой линейки белья. Поклонники инфлюэнсерши маркетинговый ход не оценили. В комментариях они указывали на «нереалистичное представление женского тела» и называли надувную Ким «странной» и «уродливой».
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