Ким Кардашьян выпустила утягивающий бандаж для лица от Skims

Предполагается, что бандаж нужно надевать на ночь. По задумке создателей, аксессуар поможет подтянуть овал лица и снять отеки. Новинка изготовлена из той же «утягивающей» ткани, что и популярные боди Skims. Бандаж представлен в двух цветах — светлом Clay и более темном Cocoa — и стоит 48 долларов (3 850 рублей).