Умер Дерк Сауэр, основатель The Moscow Times и Independent Media

Умер нидерландский журналист Дерк Сауэр, основавший The Moscow Times и компанию Independent Media, которая с 1999 года издавала газету «Ведомости». Об этом сообщило издание Het Parool.
Сауэру было 72 года. Он скончался после аварии на паруснике, которая случилась в июне. Медиамагнат так и не смог оправиться от нее. Последняя колонка Сауэра вышла в Het Parool 27 июня.
Сауэр родился в 1952 году в Амстердаме и вырос в обеспеченной семье. С подростковых лет он был активистом, выступал за мир и против войны во Вьетнаме. Тогда же он примкнул к коммунистическому движению и начал выпускать свою первую газету.
В 1970-х Сауэр освещал гражданскую войну в Северной Ирландии и помогал Ирландской республиканской армии. Позднее он путешествовал по странам, где существовали партизанские движения: от Анголы и Мозамбика до Никарагуа и Камбоджи.
«Сначала я был революционером с пером, а затем журналистом, писавшим о революциях», — говорил о себе Сауэр. В 1982 году он стал главным редактором Nieuwe Revu, а в конце 1980-х отправился в Россию, чтобы запустить журнал Moscow Magazine.
В 1992 году Сауэр и его деловой партнер Аннемари ван Гал основали Independent Media. Издательский дом выпускал десятки журналов, включая российские версии Playboy, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Esquire.
В 2005 году Сауэр продал Independent Media финской компании Sanoma за 142 млн евро. Тогда же он основал издательский дом Nieuw Amsterdam. В 2007 году он инвестировал в телеканал Het Gesprek, с 2009-го руководил NRC Handelsblad.
В 2014 году Михаил Прохоров пригласил Сауэра возглавить медиакомпанию РБК. Вскоре журналист подвергся преследованию полиции, его обвинили в мошенничестве. Владимир Жириновский потребовал выдворить из страны «революционера». В 2015 году Сауэр ушел с поста директора РБК.
В 2017 году медиамагнат выкупил издание The Moscow Times, которое Independent Media издавал с момента основания в 1992 году. В марте 2022-го Сауэр покинул Россию и переехал в Амстердам, туда же он перевез российских журналистов, работающих в независимых русскоязычных СМИ, в том числе The Moscow Times.