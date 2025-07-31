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Лили Рейнхарт модерирует контент в сети в трейлере триллера «Американская кабала»

Кадр: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Американская кабала» («American Sweatshop»), главную роль в котором исполнила звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт.

Актриса сыграла девушку, работающую модератором контента в социальных сетях. Однажды она натыкается на жуткое видео с убийством женщины. Героиня решает связаться с полицией, чтобы та нашла преступника.

Видео: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

«Ты сделала свою работу. Ты нажала „Удалить“. Конец истории», — говорит ей начальница. Но героиня не успокаивается: столкнувшись с бездействием полиции, она берется выследить маньяка, ставя под угрозу собственную безопасность.

Триллер сняла режиссер Ута Бризвитц, работавшая над сериалами «Разделение», «Очень странные дела», «Черное зеркало» и «Колесо времени». Сценарий фильма написал Мэттью Немет, известный по проекту «Город на холме».

Музыку к картине создал Майкл Эндрюс, в фильмографии которого — «Красотка на всю голову», «Очень плохая училка» и «Король Стейтен-Айленда». В актерский состав проекта вошли Даниэла Мелшиор, Джереми Ан Джонс, Джош Уайтхаус, Тим Плестер.

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