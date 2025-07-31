Зубная нить может стать новым способом вакцинации против гриппа

Исследователи из Техасского технологического университета предложили новый вид вакцинации — с помощью зубной нити. Первые испытания показали, что такой способ эффективнее классических инъекций. Результаты исследования опубликованы в Nature Biomedical Engineering, основные тезисы статьи пересказаны в Popular Science.
Ученые выяснили, что десневой эпителий — соединительная ткань между зубами и деснами — идеальное место для получения вакцины. Эпителий покрывает не только десны, но и легкие, кишечник, желудок. Однако у эпителия между зубами и деснами тоньше защитный барьер — а значит, в него проще доставить вакцину.
Чтобы проверить теорию, исследователи сначала провели эксперимент на мышах. После применения противогриппозной вакцины через зубную нить уровень антител на слизистых оказался в 2 раза выше, чем после ввода через носовой эпителий или слизистую ткань под языком. Затем в эксперименте приняли участие добровольцы. «Мы обнаружили, что примерно 60% вещества попало именно в десневой карман. Это доказывает, что зубные нити могут стать удобным способом вакцинации через десны», — прокомментировал результаты Рохан Ингрол, один из исследователей.
Уколы считаются золотым стандартом вакцинации, однако использованные шприцы требуют специальной утилизации. У многих пациентов инъекции вызывают страх. Кроме того, вакцина в виде зубной нити воздействует именно на слизистые рта и носа — куда и проникают большинство патогенов (грипп, COVID-19), в то время как инъекции, как правило, стимулируют выработку антител в крови.
Ранее в качестве замены инъекциям тестировался назальный спрей — Johnson & Johnson начала использовать спрей Spravato для терапии тяжелых форм депрессии. Однако вещества, введенные через назальный барьер, иногда могут достичь мозга и вызвать осложнения. Использование дентального эпителия не представляет такого риска.