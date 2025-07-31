Зубная нить может стать новым способом вакцинации против гриппа

Чтобы проверить теорию, исследователи сначала провели эксперимент на мышах. После применения противогриппозной вакцины через зубную нить уровень антител на слизистых оказался в 2 раза выше, чем после ввода через носовой эпителий или слизистую ткань под языком. Затем в эксперименте приняли участие добровольцы. «Мы обнаружили, что примерно 60% вещества попало именно в десневой карман. Это доказывает, что зубные нити могут стать удобным способом вакцинации через десны», — прокомментировал результаты Рохан Ингрол, один из исследователей.