Леонида Якубовича признали «главным дедушкой страны»

Российский миллиардер хочет купить права на альбом Гуфа, чтобы удалить его. Текущий владелец против
Ким Кардашьян выпустила утягивающий бандаж для лица от Skims
Лили Рейнхарт модерирует контент в сети в трейлере триллера «Американская кабала»
Зубная нить может стать новым способом вакцинации против гриппа
Okko показал второй тизер-трейлер продолжения комедии «Волшебный участок»
Умер Роберт Уилсон — известный театральный режиссер, работавший с эстетикой сюрреализма
Ремастер Plants vs. Zombies выйдет на Nintendo 23 октября. Посмотрите трейлер
В США родился ребенок из эмбриона возрастом более 30 лет
Хидэо Кодзима назвал новые шутеры однотипными: «Если не рисковать, ничего хорошего не получится»
В России в четыре раза выросли продажи «Оземпика» и его аналогов
Журналисты и историки: Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут быть заменены ИИ
«Иноекино» представило трейлер аниме «Призрак в доспехах» 1995 года, который скоро выйдет в кино
Участница южнокорейской кей-поп-группы призналась, что учит русский язык накануне концертов в России
Дизайнеры кукол Барби погибли в ДТП в Италии
Netflix выпустит фильм Цоу Шицзин «Левша». Над сценарием работал Шон Бейкер
Вышел дублированный трейлер «Новой волны» Ричарда Линклейтера
Мэтт Деймон и Кен Дженнингс выиграли 1 млн долларов в «Кто хочет стать миллионером?»
Майки Мэдисон и Джереми Аллен Уайт могут исполнить главные роли в сиквеле «Социальной сети»
Экс-барабанщик Oasis рассказал, почему его уволили из группы: он мешал спать Ноэлу Галлахеру
84% россиян сталкивались с потерей себя в отношениях
В Чили нашли украденные часы Киану Ривза
Педро Паскаль назвал The Cure своей любимой группой
Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду ради съемок в «Дюне-3»
Лили Джеймс сыграет с Крисом Хемсвортом в триллере «Субверсия»
«Я потерял все»: Нил МакДона заявил, что Голливуд ополчился против него за отказ целоваться в кадре
Звезда «Солнцестояния» Джек Рейнор появится во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Дети Мартина Фримана ищут ведьму и правду о матери в лесу в трейлере «Королевы костей»
Расселл Кроу и Рами Малек в первом тизере исторической драмы «Нюрнберг»

Леонида Якубовича признали «главным дедушкой страны»

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Леонид Якубович возглавил рейтинг «главных дедушек страны». Об этом говорится в исследовании, которым «Дзен» поделился с «Афишей Daily».

Специалисты платформы предложили россиянам назвать знаменитостей, ассоциирующихся с образом «главного дедушки страны». Чаще всего респонденты называли именно ведущего «Поля чудес».

В пятерку лидеров также вошли актер и телеведущий Юрий Стоянов, комик Евгений Петросян, журналист Владимир Познер и музыкант Александр Розенбаум. В онлайн-опросе поучаствовали 1204 россиян из разных регионов.

Помимо этого, с мая по июль Якубович стал самой упоминаемой медийной персоной среди российских звезд «серебряного возраста». Количество публикаций о нем в СМИ выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Дзен» выяснил, что Надежда Кадышева обошла Егора Крида, Шамана, Басту, Инстасамку и Ольгу Бузову по упоминаниям в СМИ. В мае число публикаций о певице увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом.

Расскажите друзьям