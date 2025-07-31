Леонида Якубовича признали «главным дедушкой страны»

Леонид Якубович возглавил рейтинг «главных дедушек страны». Об этом говорится в исследовании, которым «Дзен» поделился с «Афишей Daily».
Специалисты платформы предложили россиянам назвать знаменитостей, ассоциирующихся с образом «главного дедушки страны». Чаще всего респонденты называли именно ведущего «Поля чудес».
В пятерку лидеров также вошли актер и телеведущий Юрий Стоянов, комик Евгений Петросян, журналист Владимир Познер и музыкант Александр Розенбаум. В онлайн-опросе поучаствовали 1204 россиян из разных регионов.
Помимо этого, с мая по июль Якубович стал самой упоминаемой медийной персоной среди российских звезд «серебряного возраста». Количество публикаций о нем в СМИ выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее «Дзен» выяснил, что Надежда Кадышева обошла Егора Крида, Шамана, Басту, Инстасамку и Ольгу Бузову по упоминаниям в СМИ. В мае число публикаций о певице увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом.