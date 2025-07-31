31 июля ушел из жизни Роберт Уилсон — выдающийся американский театральный режиссер, известный новаторским подходом к сценическому искусству. Драматургу было 83 года. О смерти Уилсона сообщил греческий режиссер Димитрис Папаиоанну, пишет Blueprint.
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Умер Роберт Уилсон — известный театральный режиссер, работавший с эстетикой сюрреализма
Фото: Jared Siskin/Getty Images
31 июля ушел из жизни Роберт Уилсон — выдающийся американский театральный режиссер, известный новаторским подходом к сценическому искусству. Драматургу было 83 года. О смерти Уилсона сообщил греческий режиссер Димитрис Папаиоанну, пишет Blueprint.