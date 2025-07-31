В США родился ребенок из эмбриона возрастом более 30 лет

В штате Огайо родился ребенок из эмбриона, замороженного в 1994 году. Это новый рекорд, сообщает MIT Technology Review. Издание называет ребенка «самым старым младенцем».
Родители мальчика ― Линдси и Тим Пирс ― усыновили эмбрион у Линды Арчерд из Теннеси, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году. Тогда врачам удалось создать четыре эмбриона, один из которых имплантировали в матку женщины, остальные три криоконсервировали.
Сперва Арчерд планировала использовать их сама, поскольку мечтала о втором ребенке. Но ее муж был против, и впоследствии они развелись. Женщина оплачивала хранение эмбрионов, что в последнее время обходилось ей по 1000 долларов в год.
Когда Арчерд начала проходить менопаузу, она решила отдать свои эмбрионы на усыновление ― это форма донорства, при которой доноры и получатели могут сами выбрать, кому передать или от кого принять эмбрионы.
Большинство агентств, которые предлагают такую услугу, отказались брать эмбрионы женщины. Дело в том, что они были заморожены устаревшими методами, и шансы на их успешную разморозку и беременность были ниже.
Принять эмбрионы в 2022 году согласилось христианское агентство Nightlight Christian Adoptions, которое ведет программу Snowflakes. Поиск будущих родителей занял продолжительное время, потому что большинство клиник отказывались работать с такими старыми эмбрионами.
В итоге нашлась подходящая пара ― Линдси и Тим Пирс, которые безуспешно пытались завести ребенка в течение семи лет. Им пришлось пять раз ездить из Огайо в Теннесси, где хранились три эмбриона. Один из эмбрионов прекратил развитие, а два других перенесли в матку Линдси. Один из них прижился.
Теперь, когда ребенок родился, Арчерд мечтает с ним познакомиться: «Когда Линдси прислала мне фото, я сразу увидела, как он похож на мою дочку в младенчестве. Я достала альбом, сравнила — и сомнений не осталось: они родные».
Линдси же отмечает: «Мы не хотели ставить рекорды. Мы просто очень хотели ребенка».