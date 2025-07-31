Ремастер Plants vs. Zombies выйдет на Nintendo 23 октября. Посмотрите трейлер

На презентации Nintendo Direct официально анонсировали Plants vs. Zombies: Replanted — обновлённую версию культовой игры 2009 года. Её релиз состоится 23 октября на Nintendo.
В Replanted обновили графику до HD, а также добавили локальный кооператив и PvP-режим. Ещё в игре появились новые испытания и игровые режимы.
Слухи о ремастере Plants vs. Zombies ходили давно. В конце июля инсайдеры также опубликовали название игры и дату её выхода, которая в итоге подтвердилась.
Plants vs. Zombies — культовая стратегическая игра в жанре «tower defense», выпущенная студией PopCap Games в 2009 году. В ней игрок высаживает растения, чтобы защитить дом от наступающих зомби. Игра быстро стала популярной благодаря необычному юмору, яркому визуальному стилю и простому, но затягивающему геймплею. В последствии Plants vs. Zombies стала символом казуальных игр начала 2010-х.