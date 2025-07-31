Okko показал второй тизер-трейлер продолжения комедии «Волшебный участок»

Okko представил второй тизер-трейлер нового сезона комедийного сериала «Волшебный участок». Он выйдет в онлайн-кинотеатре уже этой осенью. В главных ролях снялись Николай Наумов («Реальные пацаны»), Ева Смирнова («Чебурашка») и Филипп Янковский («Монастырь»).
В сериале будет восемь серий по 50 минут. Действие в нем развернется в сказочном городе на Неве, куда во времена Петра I вместе с новыми технологиями и знаниями проникли иностранные волшебные герои.
Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы, и Ворон. Злодеев подозревают в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка. Главному герою сериала Лехе (Наумов) из московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями предстоит отправиться в Петербург, выйти на след Кощея, отыскать Василису (Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир.
Создателями второго сезона выступили режиссер Степан Гордеев, оператор Роберт Саруханян, сценарист и шоураннер Александр Носков. Все они работали и над первой частью «Волшебного участка».
В сериале снялись Илья Соболев в роли Гнома, Андрей Добровольский в качестве начальника участка Михалыча. Алексей Золотовицкий сыграл Зайца, Мария Смолникова — Краснову, а Дарья Мельникова — Лену. В актерский состав проекта также вошли Антон Лапенко, Виктор Бычков и Александра Ребенок.
Кроме того, роль Хозяйки Медной горы в шоу исполнила Анна Уколова, Данилы-мастера — Кирилл Мелехов, Купидоняна — Денис Пьянов, рыбака Емельянова — Дмитрий Куличков, Русалки — Валентина Мазунина.
Зрителям покажут и других сказочных героев: Голема, Гриба из Рязани Серегу, Огневушку-поскакушку, троллей и гномов. Эпизодическую роль в сериале исполнит певица Анна Семенович.
Первый сезон «Волшебного участка» стал самым успешным оригинальным проектом Okko. За первые 30 дней после релиза сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра.