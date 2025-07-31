Okko показал второй тизер-трейлер продолжения комедии «Волшебный участок»

Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы, и Ворон. Злодеев подозревают в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка. Главному герою сериала Лехе (Наумов) из московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями предстоит отправиться в Петербург, выйти на след Кощея, отыскать Василису (Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир.