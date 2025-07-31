По его словам, многие разработчики подобных проектов даже не знают, как обращаться с оружием, что, по его мнению, заметно. Когда его спросили, знает ли он сам, как это делать, он ответил: «Да, я проходил соответствующее обучение и знаю много способов убивать людей».