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Хидэо Кодзима назвал новые шутеры однотипными: «Если не рисковать, ничего хорошего не получится»

Фото: PlayStation Productions

Геймдизайнер Хидэо Кодзима раскритиковал в новом интервью Ssense современные крупные шутеры, назвав их однотипными.

«Даже визуально и по механикам они все очень похожи. Я понимаю, что многим это нравится, но важно привносить в индустрию что‑то действительно новое. Без риска не рождается ничего по-настоящему хорошего», — заявил он, комментируя представленные на Summer Games Fest ААА-проекты.

По его словам, многие разработчики подобных проектов даже не знают, как обращаться с оружием, что, по его мнению, заметно. Когда его спросили, знает ли он сам, как это делать, он ответил: «Да, я проходил соответствующее обучение и знаю много способов убивать людей».

Еще Кодзима рассказал, что не планирует играть в грядущий ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, который будет выпущен Konami в следующем месяце без участия Кодзимы.

В 1987 году, работая в Konami, Кодзима придумал серию игр Metal Gear, без которой сегодня невозможно представить жанр стелс-экшн. В 2015-м он покинул студию и теперь не может заниматься играми этой серии, так как права на франшизу остаются у Konami.

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