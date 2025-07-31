«Фонтанка»: на директора МХАТа Кехмана завели новое дело ― о взятке в 27 млн рублей

По версии следствия, в 2022 году Каргинов купил за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес», оформив машину на одну из своих фирм, но передал ее в пользование Кехману. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта».