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«Фонтанка»: на директора МХАТа Кехмана завели новое дело ― о взятке в 27 млн рублей

Фото: агентство «Москва»

Следственный комитет России завел на гендиректора МХАТа Владимира Кехмана новое уголовное дело ― о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По их словам, зеркальное дело ― по статье 291 УК («Дача взятки») ― возбуждено на гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова.

По версии следствия, в 2022 году Каргинов купил за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес», оформив машину на одну из своих фирм, но передал ее в пользование Кехману. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта».

29 июля Кехмана и Каргинова допросили, предъявили им обвинения, а затем отпустили без какой‑либо меры пресечения, пишет издание.

9 июля у Кехмана прошел обыск, а на следующий день на него завели первое уголовное дело ― его подозревают в присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТа. По данным «Фонтанки», новые обвинения ― это продолжение расследования дела о растрате.

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