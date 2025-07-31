В России в четыре раза выросли продажи «Оземпика» и его аналогов

Продажи достигли 12,5 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. В количественном выражении за полгода было реализовано около 2,2 млн упаковок препаратов с семаглутидом (действующее вещество «Оземпика»), что в 4,5–4,6 раза превышает прошлогодние показатели.