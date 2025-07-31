В России в четыре раза выросли продажи «Оземпика» и его аналогов

В России за первые полгода 2025 года резко выросли продажи «Оземпика» и его аналогов в российских аптеках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Продажи достигли 12,5 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. В количественном выражении за полгода было реализовано около 2,2 млн упаковок препаратов с семаглутидом (действующее вещество «Оземпика»), что в 4,5–4,6 раза превышает прошлогодние показатели.
В аптеках также подтвердили резкий рост. В «Здравсити» зафиксировали увеличение спроса на такие препараты в 3,5 раза. Глава отдела электронной коммерции сети Александр Тюкин отметил, что заметный скачок начался в марте.
На фоне ажиотажа в мае правительство продлило российской компании «Герофарм» принудительную лицензию на выпуск препаратов с семаглутидом. Сейчас в стране производством таких средств занимаются шесть компаний, включая «Промомед», «Р-Фарм» и датскую Novo Nordisk.