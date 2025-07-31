Журналисты и историки: Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут быть заменены ИИ

Им удалось выяснить, что чаще всего ИИ пользуются для задач, связанных с языком, поэтому, по мнению компании, переводчики в числе первых, кого может заменить технология. Microsoft подчеркивает, что умные алгоритмы уже неплохо справляются с синхронным переводом.