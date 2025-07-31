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Журналисты и историки: Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут быть заменены ИИ

Фото: Christin Hume/Unsplash

Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут исчезнуть и измениться из‑за нейросетей в ближайшее 3–8 лет.

В течение девяти месяцев ученые анализировали 200 тыс. анонимных диалогов между американскими пользователями и чат-ботом Copilot, чтобы понять, где и как именно уже используется искусственный интеллект.

Им удалось выяснить, что чаще всего ИИ пользуются для задач, связанных с языком, поэтому, по мнению компании, переводчики в числе первых, кого может заменить технология. Microsoft подчеркивает, что умные алгоритмы уже неплохо справляются с синхронным переводом.

На втором месте профессия историка. Запросы на поиск информации, проверку данных и исследование фактов — одна из самых частых задач, решаемых Copilot. В список также попали писатели, продавцы, редакторы, журналисты, хосты, консьержи, веб-разработчики, операторы кол-центров, брокерские клерки, радиоведущие и даже программисты станков с ЧПУ — то есть все те, чья работа связана с текстом, обработкой информации или повторяющимися задачами.

По мнению Microsoft, ИИ может не заменить их полностью, но сильно трансформировать рабочий процесс. Компания подчеркивает, что пока под защитой остаются профессии, требующие физического присутствия: массажисты, няни, водители, кровельщики и другие пока вне зоны риска.

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